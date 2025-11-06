Мы превращаем США в биткоин-сверхдержаву: Трамп сделал заявление о криптовалюте

"Мы превращаем США в биткоин-сверхдержаву, криптостолицу мира", - сказал Трамп.

Он добавил, что если Соединенные Штаты не займутся криптовалютой, это захочет сделать Китай.

"Мы значительно опережаем Китай. Но если мы не разовьем криптовалюту правильно, это сделает Китай. Они уже начинают и хотят сделать больше", - сказал Трамп.

По его словам, если США не возьмутся за это, потеряют огромную отрасль.

Падение биткойна

Эти слова Дональда Трампа прозвучали на фоне проседания биткойна.

Согласно данным криптобиржи Binance 5 ноября, биткоин временно подешевел до 99 908 долларов, после чего восстановился до 101 400 долларов. Это первое падение ниже психологической отметки с 23 июня 2025 года.

Рынок продолжает движение по нисходящему тренду, начавшемуся после обвала 10 октября, когда около 19 миллиардов долларов было выведено из криптоиндустрии.

Падение биткойна отразилось на котировках компаний, связанных с майнингом. Большинство тиков упали на несколько процентов, несмотря на ранее зафиксированные высокие прибыли.

Инвесторы фиксируют убытки, а общий интерес к криптосектору временно снижается на фоне высокой волатильности.