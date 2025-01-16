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"Ми передамо привіт також". Зеленський відреагував на атаку РФ по Києву

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Києву 16 січня. Він пообіцяв гідну відповідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми передамо привіт також", - сказав президент.

Так Зеленський відповів на запитання журналіста видання про те, як було сприйнято російську атаку дронами, що відбулася під час його перемовин із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

У свою чергу Стармер зазначив, що ця атака нагадує про те, з чим стикається Україна щодня, і наголосив на необхідності підтримки України.

Атака РФ на Київ

Вибухи у Києві пролунали 16 січня. У столиці та частині областей України була оголошена повітряна тривога. Тривогу оголошували о 12:08, вона тривала 20 хвилин.

Пізніше стало відомо, що уламки дронів впали у п'яти районах Києва - Соломʼянському, Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах Києва. Внаслідок цього було пошкоджене авто.

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