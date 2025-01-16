"Мы передадим привет также". Зеленский отреагировал на атаку РФ по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Киеву 16 января. Он пообещал достойный ответ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы передадим привет также", - сказал президент.
Так Зеленский ответил на вопрос журналиста издания о том, как была воспринята российская атака дронами, которая произошла во время его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.
В свою очередь Стармер отметил, что эта атака напоминает о том, с чем сталкивается Украина ежедневно, и подчеркнул необходимость поддержки Украины.
Взрывы в Киеве прогремели 16 января. В столице и части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Тревогу объявляли в 12:08, она длилась 20 минут.
Позже стало известно, что обломки дронов упали в пяти районах Киева - Соломенском, Днепровском, Голосеевском, Дарницком и Печерском районах Киева. В результате этого было повреждено авто.
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