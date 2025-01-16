RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Мы передадим привет также". Зеленский отреагировал на атаку РФ по Киеву

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Киеву 16 января. Он пообещал достойный ответ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы передадим привет также", - сказал президент.

Так Зеленский ответил на вопрос журналиста издания о том, как была воспринята российская атака дронами, которая произошла во время его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

В свою очередь Стармер отметил, что эта атака напоминает о том, с чем сталкивается Украина ежедневно, и подчеркнул необходимость поддержки Украины.

 

Атака РФ на Киев

Взрывы в Киеве прогремели 16 января. В столице и части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Тревогу объявляли в 12:08, она длилась 20 минут.

Позже стало известно, что обломки дронов упали в пяти районах Киева - Соломенском, Днепровском, Голосеевском, Дарницком и Печерском районах Киева. В результате этого было повреждено авто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКиевРоссийская ФедерацияВеликобританияВойна в Украине