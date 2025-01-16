Вибухи у Києві пролунали у четвер, 16 січня. У столиці та частині областей України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

У Києві скасували повітряну тривогу. Вона тривала близько 20 хвилин.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у центрі міста працювали сили ППО.

Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у районі столиці фіксують рух ворожого ударного безпілотника.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 12:08. Також про загрозу попередили жителів Київської області.

Обстріл інфраструктури України

В ніч на 15 січня Росія завдала нового комбінованого удару по Україні. Під ударом була енергетика, зокрема газова інфраструктура у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Вчора РФ випустила по Україні 43 ракети різних типів та 74 дрони. Протиповітряна оборона знищила 30 ракет та 47 дронів. Як відомо, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

Внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти "Нафтогазу", а також зафіксовано влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Більше про наслідки атаки окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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