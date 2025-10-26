Гостра фаза на трьох напрямках: що говорять у Нацгвардії про ситуацію на фронті

На фронті зараз помітне загострення ситуації на трьох напрямках, але бійці Нацгвардії продовжують стояти на позиціях та здійснювати штурмові дії.
Про це заявив глава НГУ Олександр Півненко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Щодо загострення на фронті, мова йде про Куп'янський, Покровський та Лиманський напрямки.
"Ми зараз перебуваємо у гострій фазі: Куп'янський, Покровський, Лиманський напрямки. Але скажу за військовослужбовців Національної гвардії - ми стоїмо на позиціях, виконуємо штурмові дії". - заявив Півненко.
За його словами, окремі загони спецпризначенців зараз працюють на Покровському та Куп'янському напрямах, до того ж на останньому мають успіхи.
Також відомо, що під Мирноградом українські війська стабілізували ситуацію та відкинули окупантів, які вже перейшли в оборону.
Водночас Півненко пояснив, що війна не має жодних часових меж, тому часові проміжки в плануванні є, але вони не завжди збігаються з реальністю. До того ж у ворога ситуація аналогічна.
Голова НГУ також наголосив, що росіяни планували до цього часу захопити Покровськ, вийти на Краматорськ і Слов'янськ, однак їм це не вдалось завдяки діям українських військових.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, протягом останньої доби, 25 жовтня, на фронті відбулось 158 боїв. Понад третина з них - на Покровському напрямку.
Окрім того, окупанти здійснили 11 атак на Сили оборони України на Лиманському напрямку, а на Куп'янському відбулося 7 зіткнень.
Як відомо, росіяни почали вдаватись до нової тактики на війні. Більше про те, як ворог намагається захопити українські території, читайте в матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ Росії: чим відповідають ЗСУ на нову тактику окупантів на фронті".