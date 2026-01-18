"Ми обираємо справедливу торгівлю замість тарифів": ЄС уклав історичну торгівельну угоду

Угода була підписана в Центральному банку Парагваю - місці, де в 1991 році був підписаний Договір Асунсьйона, який заснував блок МЕРКОСУР між Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм.

У підписанні з боку МЕРКОСУР брали участь президент Парагваю Сантьяго Пенья, президент Болівії Родріго Пас, президент Аргентини Хав'єр Мілей і президент Уругваю Яманду Орсі, а також панамський лідер Хосе Рауль Муліно, асоційований член МЕРКОСУР.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на церемонії підписання заявила, що ЄС обирає "справедливу торгівлю замість тарифів".

"Ми обираємо продуктивне довгострокове партнерство замість ізоляції, і, перш за все, ми маємо намір забезпечити реальні та відчутні вигоди для наших народів і компаній", - сказала чиновниця.

Фон дер Ляєн також наголосила на геополітичній важливості угоди:

"Коли два регіони, подібні до наших, висловлюються єдиним голосом з глобальних питань, світ прислухається", - додала глава ЄК.

Зазначимо, що 9 січня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала "зелене світло" на підписання угоди, робота над якою тривала понад 25 років. Більшість держав ЄС підтримали домовленість, попри заперечення Франції та Польщі.

Протести проти угоди з МЕРКОСУР

По всій Європі останніми тижнями проходили протести фермерів проти угоди. Очікується, що вони триватимуть і у наступний вівторок - у Страсбурзі біля будівлі Європейського парламенту зберуться близько 5 тисяч фермерів і 1 тисяча тракторів.

Фермери вважають, що запланована угода про вільну торгівлю з країнами Південної Америки заповнить ринок ЄС дешевими продуктами харчування.

Важливо, що в середу відбудеться ключове голосування в Європейському парламенті, яке може поставити під сумнів угоду, звернувшись до Суду ЄС.