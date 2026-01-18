"Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов": ЕС заключил историческое торговое соглашение

Соглашение было подписано в Центральном банке Парагвая - месте, где в 1991 году был подписан Договор Асунсьона, который основал блок МЕРКОСУР между Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.

В подписании со стороны МЕРКОСУР участвовали президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Боливии Родриго Пас, президент Аргентины Хавьер Милей и президент Уругвая Яманду Орси, а также панамский лидер Хосе Рауль Мулино, ассоциированный член МЕРКОСУР.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии подписания заявила, что ЕС выбирает "справедливую торговлю вместо тарифов".

"Мы выбираем продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции, и, прежде всего, мы намерены обеспечить реальные и ощутимые выгоды для наших народов и компаний", - сказала чиновница.

Фон дер Ляйен также отметила геополитическую важность соглашения:

"Когда два региона, подобные нашим, высказываются единым голосом по глобальным вопросам, мир прислушивается", - добавила глава ЕК.

Отметим, что 9 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила "зеленый свет" на подписание соглашения, работа над которым длилась более 25 лет. Большинство государств ЕС поддержали договоренность, несмотря на возражения Франции и Польши.

Протесты против соглашения с МЕРКОСУР

По всей Европе в последние недели проходили протесты фермеров против соглашения. Ожидается, что они будут продолжаться и в следующий вторник - в Страсбурге у здания Европейского парламента соберутся около 5 тысяч фермеров и 1 тысяча тракторов.

Фермеры считают, что запланированное соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки заполнит рынок ЕС дешевыми продуктами питания.

Важно, что в среду состоится ключевое голосование в Европейском парламенте, которое может поставить под сомнение соглашение, обратившись в Суд ЕС.