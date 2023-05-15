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"Ми напоготові": Воллес про можливість застосування Путіним хімічної зброї в Україні

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Британія дуже насторожено ставиться до того, що російський диктатор Володимир Путін може вдатися до використання хімічної та біологічної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса, яку приводить The Independent.

Міністр вказав на застосування Росією хімічної зброї в Сирії та отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері у 2018 році.

Депутат-консерватор Тобіас Еллвуд процитував голову ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який вважає за можливе застосування нетрадиційної зброї, такої як хімічна та біологічна зброя, у разі успішного контрнаступу ЗСУ.

"Ми завжди маємо бути насторожі щодо поведінки російських військових і навіть президента Путіна", - відповів депутату Воллес.

Міністр додав, що Британія напоготові, міжнародна спільнота підтримує діалог і країна готова разом із НАТО підвищувати готовність реагувати на такі ситуації. Воллес підкреслив, що Британія має дуже насторожено ставитися до того, що станеться далі.

Раніше Воллес заявляв, що Британія продовжить надавати військову допомогу Україні, щоб інші західні країни не мали спокуси змусити українську владу йти на поступки задля досягнення миру.

РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал перед контрнаступом.

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