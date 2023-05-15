"Мы начеку": Уоллес о возможности применения Путиным химического оружия в Украине

Министр указал на применение Россией химического оружия в Сирии и отравления бывшего разведчика Сергея Скрипача в Солсбери в 2018 году.

Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд процитировал главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который считает возможным применение нетрадиционного оружия, такого как химическое и биологическое оружие, в случае успешного контрнаступления ВСУ.

"Мы всегда должны быть настороже по поведению российских военных и даже президента Путина", - ответил депутату Уоллес.

Министр добавил, что Британия готова, международное сообщество поддерживает диалог и страна готова вместе с НАТО повышать готовность реагировать на такие ситуации. Уоллес подчеркнул, что Британия должна очень настороженно относиться к тому, что произойдет дальше.