Ми налаштовані оптимістично: глава МЗС Італії про інтеграцію України до Євросоюзу

Зараз неможливо точно сказати, коли Україна стане членом Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"На цьому етапі неможливо точно сказати, коли Україна стане державою-членом ЄС. Це залежатиме від швидкості, з якою Україна завершить приведення у відповідність до європейського законодавства і стандартів", - заявив він.

Міністр зазначив, що український уряд продемонстрував рішучість зробити конкретні кроки вперед у дуже швидкому темпі.

"Але ми налаштовані оптимістично, оскільки уряд України продемонстрував тверду прихильність і рішучість зробити конкретні кроки вперед у дуже швидкому темпі", - сказав глава італійського МЗС.

Таяні наголосив, що Італія завжди була в авангарді підтримки європейської інтеграції України і вітає рекомендації Єврокомісії про початок переговорів про вступ з Україною.

"Зелене світло" для України

8 листопада Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу. За словами Урсули фон дер Ляйєн, Україна вже провела 90% реформ, на які від неї очікував ЄС. Проте Київ має й надалі продовжувати реформи.

Однак Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС розпочав з Україною переговори щодо вступу. Партія прем'єра Віктора Орбанаподала до парламенту резолюцію проти переговорів щодо вступу України до ЄС

В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе нескінченно блокувати вступ України до ЄС. А Україна вже веде переговори з угорською владою, щоб вирішити суперечки.

Більше того, чому Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу і чого хоче Орбан - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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