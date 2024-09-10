Ми не можемо змусити Росію дотримуватись міжнародного права, - ООН

Як відзначив Френсіс, ООН діє відповідно до спільних цінностей, а також переконань, сподіваючись, що всі члени міжнародної організації дотримуватимуться зобов'язань й поважатимуть територіальну цілісність інших країн.

За його словами, ООН продовжує сподіватись та очікувати, що РФ виконуватиме обов'язки, втім, він сумнівається у тому, що організація має достатньо можливостей і повноважень, щоб примусити країну-терориста дотримуватись Статуту ООН й міжнародного права.

Також Френсіс відзначив, що Генеральна Асамблея прийняла "ряд рішучих резолюцій", які закликають ворога дотримуватися закону та вивести своїх терористів з території України.

"Я сам додав до резолюції слово "негайно". Ця агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, і ми не можемо з цим миритися", - підкреслив він.