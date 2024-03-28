"Ми на межі виживання". В Італії хочуть збільшити кількість військових до 170 тисяч

Про це заявив начальник Генерального штабу Італії адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Sale-24 ore".

У 2024 році чисельність італійської армії мала бути скорочена до 150 тисяч. Про це було вказано у законі від 2012 року - до 2024 року загальна кількість особового складу Збройних сил Італії має бути скорочена з 190 000 на той час до 150 000 (89 400 в сухопутних військах, 26 800 у військово-морських силах і 33 800 у військово-повітряних силах)

Однак у 2022 році влада Італії з'ясувала, що таке скорочення недосяжне. Тому було прийнято рішення скоротити армію до 160 000 осіб.

Однак на думку Драгоне, цієї кількості також не достатньо.

"У нас абсолютно замала чисельність: 150 000 - це нездійсненно, 160 000, а саме таку чисельність нам затвердили, все одно замало, а зі 170 000 ми на межі виживання. В армії у нас виснажливі зміни. Часи змінилися, загрози змінилися, а наші зобов'язання стають дедалі масштабнішими. Ми хочемо мати європейську оборону, і це вимагатиме від нас багато зусиль. Я подав заявку на більше чоловіків. Я продовжуватиму просити більше людей, поки мене не виженуть", - сказав він.

Водночас міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що чисельність армії можна збільшити за допомогою 10 000 резервістів. За його словами, це допоможе у разі нападу або необхідності захистити себе, підтримавши регулярні збройні сили.

Позиція Італія щодо війни в Україні

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні сім пакетів військової допомоги. Також Рим надаю нашій країні фінансову, гуманітарну допомогу та підтримав санкції ЄС.

При цьому міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зробив декілька заяв щодо нібито можливості мирних переговорів між Україною та Росією. Так, наприкінці грудня 2023 року він стверджував, що прийшов час знайти "політичне вирішення" війни.

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