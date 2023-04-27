UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ми маємо вийти на кордони 1991 року, далі питання технологій, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Україна має мету вийти на свої міжнародно визнані кордони 1991 року. Все інше вже буде питанням технологій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми маємо вийти на межі 1991 року. Далі питання технологій", - заявив Резніков.

За його словами, сам Кремль у підсумку нікуди не подінеться, але режим може змінитись.

"У них був момент просвітлення в країні кілька разів. У Радянському союзі була відлига, перебудова, за Єльцина країна розвивалася, будувалися демократичні інститути, вони ж реально боролися за свободу, демократію. Потім вони самі ж у себе її й поховали. Але вони мають це ядро всередині, вони здатні і можуть це зробити", - каже Резніков.

Зазначимо, як зауважив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна, переговори України та Росії можливі, але не за нинішнього керівництва РФ.

Нагадаємо, як раніше заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року і це цілком досяжне завдання в цьому році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій РезніковВійна Росії проти України