RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мы должны выйти на границы 1991 года, дальше вопрос технологий, - Резников

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Украина имеет цель выйти на свои международно признанные границы 1991 года. Все остальное уже станет вопросом технологий.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников.

"Мы должны выйти на грани 1991 года. Дальше вопросы технологий", - заявил Резников.

По его словам, сам Кремль в итоге никуда не денется, но режим может измениться.

"У них был момент просветления в стране несколько раз. В Советском союзе была оттепель, перестройка, при Ельцине страна развивалась, строились демократические институты, они же реально боролись за свободу, демократию. Потом они сами же у себя ее и похоронили. Но они имеют это ядро внутри, они способны и могут это сделать", - говорит Резников.

Отметим, как отметил министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина, переговоры Украины и России возможны, но не при нынешнем руководстве РФ.

Напомним, как ранее заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года и это вполне достижимая задача в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковВойна России против Украины