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Ми маємо повне право стягувати з Росії збитки не лише за Маріуполь, але й за Донбас, - Риженков

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Понеділок 10 липня 2023 11:33
Ми маємо повне право стягувати з Росії збитки не лише за Маріуполь, але й за Донбас, - Риженков Фото: Юрій Риженков (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Метінвест" планує притягти Росію до відповідальності за збитки, заподіяні не тільки під час повномасштабного вторгнення, але й під час окупації Донбасу у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Юрія Риженкова.

"У 2014 році Росія не визнавала, що це вона прийшла в Донбас. Вона визнавала те, що пішла в Крим, тому наша сестринська компанія ДТЕК позивалася саме до Російської Федерації через націоналізацію своїх активів у Криму, але в Донбасі це було зробити неможливо. Тому що позицією Росії було "их там нет", що все це якийсь умовний "народ Донбасу". А зараз всі маски зірвані, й ми розуміємо, що це суто Росія. І сама Росія визнає, що це вона. Тому зараз ми маємо повне право стягувати збитки, які вона спричинила в Донбасі, так само як і те, що вона спричинила в Маріуполі чи в Авдіївці й таке інше", - пояснив Риженков.

На його думку, сьогодні немає жодної різниці між окупованою частиною Донецької, Луганської області, окупованим Кримом та іншими областями України. Всюди, куди приходить Росія, вона окуповує українські землі, і несе відповідальність за все, що там відбувається.

"Компанія Метінвест документує всі збитки, які вона зазнає від російської агресії, і подає це до Європейського суду з прав людини. Так ми намагаємося притягти до відповідальності російську федерацію та компенсувати збитки", - резюмував Риженков.

Він також запевнив, що наразі компанія перелаштувалася на військові рейки, вона готова до нових викликів, і зможе витримати затяжну війну - так само, як і вся Україна.

"Майже завжди з 2014 року ми жили в кризі, ми знаємо, як із цим працювати, й можемо жити довго. Так, це неприємно. Так, це буде складно, але я думаю, що ми можемо витримати. Якщо хтось думає, що Україна не готова до тривалої війни, то я вважаю, що це не так", - резюмував Риженков.

Як відомо, 16 підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії: вони вимагають притягнення її до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам Групи, та справедливої компенсації за шкоду, заподіяну російською агресією. У червні минулого року аналогічний позов подав Рінат Ахметов. Гроші, отримані від РФ, будуть вкладені в повоєнну відбудову України.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий Фронт".

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Маріуполь Метинвест
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