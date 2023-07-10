Мы имеем полное право взыскивать с России ущерб не только за Мариуполь, но и за Донбасс, - Рыженков

Компания "Метинвест" планирует привлечь Россию к ответственности за ущерб, причиненный не только во время полномасштабного вторжения, но и во время оккупации Донбасса в 2014 году.

"В 2014 году Россия не признавала, что это она пришла в Донбасс. Она признавала то, что ушла в Крым, поэтому наша сестринская компания ДТЭК судилась именно с Российской Федерацией из-за национализации своих активов в Крыму, но в Донбассе это было сделать невозможно. Поэтому что позицией России было "их там нет", что все это какой-то условный "народ Донбасса". А сейчас все маски сорваны, и мы понимаем, что это чисто Россия. И сама Россия признает, что это она. Поэтому сейчас мы имеем полное право взимать ущерб, который она нанесла в Донбассе, так же как и то, что она нанесла в Мариуполе или в Авдеевке и так далее", - пояснил Рыженков.

По его мнению, сегодня нет разницы между оккупированной частью Донецкой, Луганской области, оккупированным Крымом и другими областями Украины. Всюду, куда приходит Россия, она оккупирует украинские земли и несет ответственность за все, что там происходит.

"Компания Метинвест документирует все убытки, которые она терпит от российской агрессии, и подает это в Европейский суд по правам человека. Так мы пытаемся привлечь к ответственности российскую федерацию и компенсировать убытки", - резюмировал Рыженков.

Он также заверил, что сейчас компания перестроилась на военные рельсы, она готова к новым вызовам, и сможет выдержать затяжную войну – так же, как и вся Украина.

"Почти всегда с 2014 года мы жили в кризисе, мы знаем, как с этим работать, и можем жить долго. Да, это неприятно. Да, это будет сложно, но я думаю, что мы можем выдержать. Если кто-то думает, что Украина не готова к длительной войне, так я считаю, что это не так", - резюмировал Рыженков.

Как известно, 16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России: они требуют привлечения ее к ответственности за разрушения, причиненные ею активам Группы, и справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией. В июне прошлого года аналогичный иск подал Ринат Ахметов. Деньги, полученные от РФ, будут вложены в послевоенное восстановление Украины.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".