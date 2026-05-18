"Ми конкуруємо з Заходом": як вишам утримати студентів від виїзду за кордон

Головне: Демографічна криза: Скорочення кількості випускників шкіл та масовий виїзд молоді за кордон змушують українські виші жорстко конкурувати за абітурієнтів на глобальному ринку.

Скорочення кількості випускників шкіл та масовий виїзд молоді за кордон змушують українські виші жорстко конкурувати за абітурієнтів на глобальному ринку. Зміна орієнтирів: Університети мають адаптуватися та шукати нові категорії вступників, зокрема випускників коледжів.

Університети мають адаптуватися та шукати нові категорії вступників, зокрема випускників коледжів. Освіта впродовж життя: Важливим напрямком стає перекваліфікація людей старшого віку, ветеранів та чинних військовослужбовців.

Важливим напрямком стає перекваліфікація людей старшого віку, ветеранів та чинних військовослужбовців. Ризик реформи: Перехід на 12-річну шкільну освіту може створити серйозний "кадровий голод" для університетів у рік першого випуску 12-класників.

Перехід на 12-річну шкільну освіту може створити серйозний "кадровий голод" для університетів у рік першого випуску 12-класників. Робота з емігрантами: Держава та університети мають тримати зв'язок навіть із тією молоддю, яка вже навчається за кордоном, але планує майбутнє з Батьківщиною.

Держава та університети мають тримати зв'язок навіть із тією молоддю, яка вже навчається за кордоном, але планує майбутнє з Батьківщиною. Інформаційна боротьба: Батькам та вступникам необхідно активно пояснювати переваги навчання вдома та колосальні перспективи розвитку українських технологій після війни.

Демографія та виїзд молоді посилюють конкуренцію

За словами ректорки, демографічна ситуація в Україні стала окремим викликом для системи вищої освіти.

"Кількість випускників шкіл в Україні зменшується, частина молоді виїжджає за кордон, що посилює конкуренцію між університетами за абітурієнта", - зазначила Шаховська.

Вона наголосила, що в таких умовах важливо підтримувати учнів, які залишаються в Україні, а також працювати з молоддю, яка навчається за кордоном, але зберігає зв’язок із Батьківщиною.

Перший випуск 12-класників може стати проблемою для вишів

Шаховська також прокоментувала ризики для університетів після переходу на 12-річну систему шкільної освіти. За її словами, у рік першого випуску 12-класників частина університетів може зіткнутися із серйозними труднощами під час набору студентів.

Втім, ректорка переконана, що виші повинні бути більш гнучкими та адаптовуватися до нової ситуації.

"Університети повинні проявляти гнучкість: розширювати коло освітніх послуг, орієнтуватися також на випускників коледжів і зосереджуватися на освіті впродовж життя", - пояснила вона.

Йдеться, зокрема, про навчання людей старшого віку, ветеранів та військовослужбовців, які хочуть пройти перекваліфікацію.

"Ми вже конкуруємо із західними університетами"

Коментуючи виїзд студентів за кордон, Шаховська зазначила, що українські університети вже працюють в умовах глобального ринку освітніх послуг.

"Українські університети вже фактично конкурують із західними", - підкреслила ректорка "Львівської політехніки".

Вона додала, що університетам необхідно активно пояснювати вступникам та їхнім батькам переваги навчання в Україні та перспективи розвитку країни після війни.