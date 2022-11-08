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"Ми тут кинуті". Окупанти скаржаться на відсутність забезпечення у Луганській області, - перехоплення ГУР

Фото: окупанти скаржаться на відсутність постачання у Луганській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська на фронті на Луганщині скаржаться, що їх покинуло командування, а забезпечення як не було, так і немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони .

У новій перехопленій розмові російський окупант розповідає сестрі про ситуацію на Луганському напрямі. За його словами, військове командування кинуло їх без їжі та озброєння. Деякі солдати намагаються втекти.

"Живемо, коротше, у лісі - у цих, землянках. Ну пизд*ц, взагалі! Все, що говорять по телеку - не вір. Все взагалі просто пизд*ц. Начальство нас кинуло... Пляшка води на вісьмох... два сухпаї на вісьмох", - заявив окупант.

Він розповідає, що техніки майже не залишилося. Також багато вбитих і тих, хто втік.

Нагадаємо, раніше ми публікували розмову, в якій окупант розповідає своїй дружині, що росіяни на фронті п'ють, тому часто влаштовують перестрілки між собою.

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