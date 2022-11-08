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"Мы тут брошены". Оккупанты жалуются на отсутствие снабжения в Луганской области, - перехват ГУР

Фото: оккупанты жалуются на отсутствие снабжения в Луганской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска на фронте в Луганской области жалуются, что их бросило командование, а снабжения как не было, так и нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

В новом перехваченном разговоре российский оккупант рассказывает сестре о ситуации на Луганском направлении. По его словам, военное командование бросило их без еды и вооружения. Некоторые солдаты пытаются сбежать.

"Живем, короче, в лесу - в этих, землянках. Ну пизд*ц, вообще! Все, что говорят по телеку - не верь. Все вообще просто пизд*ц. Начальство нас бросило... Бутылка воды на восьмерых... два сухпая на восьмерых", - заявил оккупант.

Он рассказывает, что техники у них почти не осталось. Также много убитых и сбежавших.

Напомним, ранее мы публиковали разговор, в котором оккупант рассказывает своей жене, что россияне на фронте пьют, поэтому часто устраивают перестрелки между собой.

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