"Мы тут брошены". Оккупанты жалуются на отсутствие снабжения в Луганской области, - перехват ГУР

В новом перехваченном разговоре российский оккупант рассказывает сестре о ситуации на Луганском направлении. По его словам, военное командование бросило их без еды и вооружения. Некоторые солдаты пытаются сбежать.

"Живем, короче, в лесу - в этих, землянках. Ну пизд*ц, вообще! Все, что говорят по телеку - не верь. Все вообще просто пизд*ц. Начальство нас бросило... Бутылка воды на восьмерых... два сухпая на восьмерых", - заявил оккупант.

Он рассказывает, что техники у них почти не осталось. Также много убитых и сбежавших.