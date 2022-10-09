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"Ми у кільці". Окупант розповідає рідним про плачевне становище на Донбасі

Фото: окупант розповів рідним про плачевне становище на Донбасі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупант розповів рідним, що його підрозділ на Донецькому напрямку потрапив до оточення і просить більше не надсилати передачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Коротше, якщо я завтра на зв'язок не вийду і післязавтра, залишай посилки вдома, добре? У нас зараз буде настання, якщо не вийду на зв'язок, посилки не відправляй. Ми в кільці взагалі. Просто я взагалі такого не очікував", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше ми писали, що російські війська, які зараз воюють на території України, не вірять у те, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті .

Нагадаємо, раніше у перехопленій розмові окупант розповів, як їхні коригувальники наводять вогонь за своїми. При цьому ЗСУ вбивають росіян не шкодуючи - "пачками", а самі окупанти називають себе "м'ясом".

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