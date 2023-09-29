Ми хотіли б, щоб у жовтні радники знов зібралися для підготовки саміту миру, - Єрмак

"Ми працюємо над тим, щоб в другій половині жовтня відбулася друга зустріч (політичних радників щодо формули миру - ред.). Ця зустріч має стати підготовкою для проведення саміту. Головна проблема - це місце, яке буде зручним для всіх. Завдання не просте, але ми над цим працюємо", - сказав він.

Єрмак додав, що сьогодні на зустріч щодо формули миру зібралися понад 70 країн.

"Сьогодні новий рекорд. 76 країн були присутні", - резюмував він.

Формула миру Зеленського

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн G7 "формулу миру" для подолання російської загрози. Зокрема вона передбачає оборонну підтримку України, а також захист територіальної цілісності й покарання російських терористів.

Формула включає 10 пунктів

Радіаційна та ядерна безпека;

Продовольча безпека;

Енергетична безпека;

Звільнення всіх полонених і депортованих;

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

Виведення російських військ і припинення бойових дій;

Повернення справедливості;

Протидія екоциду;

Недопущення ескалації;

Фіксація закінчення війни.

На початку серпня президент заявив про те, що Україна прагне провести Саміт миру вже восени.