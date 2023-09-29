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Ми хотіли б, щоб у жовтні радники знов зібралися для підготовки саміту миру, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак, керівника Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

У середині жовтня політичні радники лідерів держав знову можуть зібратися на зустріч, щоб обговорити українську формулу миру. На порядку денному має бути підготовка Глобального саміту щодо формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака на зустрічі з журналістами.

"Ми працюємо над тим, щоб в другій половині жовтня відбулася друга зустріч (політичних радників щодо формули миру - ред.). Ця зустріч має стати підготовкою для проведення саміту. Головна проблема - це місце, яке буде зручним для всіх. Завдання не просте, але ми над цим працюємо", - сказав він.

Єрмак додав, що сьогодні на зустріч щодо формули миру зібралися понад 70 країн.

"Сьогодні новий рекорд. 76 країн були присутні", - резюмував він.

Формула миру Зеленського 

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн G7 "формулу миру" для подолання російської загрози. Зокрема вона передбачає оборонну підтримку України, а також захист  територіальної цілісності й покарання російських терористів. 

Формула включає 10 пунктів 

  • Радіаційна та ядерна безпека;
  • Продовольча безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Звільнення всіх полонених і депортованих;
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • Повернення справедливості;
  • Протидія екоциду;
  • Недопущення ескалації;
  • Фіксація закінчення війни.

На початку серпня президент заявив про те, що Україна прагне провести Саміт миру вже восени. 

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