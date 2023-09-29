Мы хотели бы, чтобы в октябре советники снова собрались для подготовки саммита мира, - Ермак

"Мы работаем над тем, чтобы во второй половине октября состоялась вторая встреча (политических советников по формуле мира - ред.). Эта встреча должна стать подготовкой для проведения саммита. Главная проблема - это место, которое будет удобным для всех. Задача не простая, но мы над этим работаем", - сказал он.

Ермак добавил, что сегодня на встречу по формуле мира собрались более 70 стран.

"Сегодня новый рекорд. 76 стран присутствовали", - резюмировал он.

Формула мира Зеленского

11 октября 2022 года президент Владимир Зеленский озвучил лидерам стран G7 "формулу мира" для преодоления российской угрозы. В частности она предусматривает оборонную поддержку Украины, а также защиту территориальной целостности и наказание российских террористов.

Формула включает 10 пунктов

Радиационная и ядерная безопасность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация окончания войны.

В начале августа президент заявил о том, что Украина стремится провести Саммит мира уже осенью.