"Ми хочемо скинути режим": в Іраку спалахнули протести

Щонайменше 86 людей отримали поранення, близько половини з них співробітники силових структур, повідомили медичні джерела та служби безпеки, додавши, що 38 протестувальників було поранено гумовими кулями.

За словами іракських військових, "прониклі елементи" нападали на силовиків з коктейлями Молотова та мисливськими рушницями.

Співробітники служби безпеки розгорнули контрольно-пропускні пункти по всьому місту, перекрили мости та площі та звели стіни на деяких мостах, що ведуть до укріпленої Зеленої зони, в якій розташовані штаб-квартира уряду та іноземні посольства.

Протестувальники на площі розмахували іракським прапором та скандували "Ми хочемо скинути режим".

Протести також спалахнули у південних провінціях. У місті Насірія сотні людей зібралися на центральній площі Хабубі, багато хто пройшов маршем до провінційної будівлі та кидав коктейлі Молотова.

Раніше ми писали, що протести в Ірані охопили практично всю країну , 24 вересня масові заворушення вирували щонайменше у 80 містах. Один із них після вуличних боїв був повністю захоплений демонстрантами.

Детальніше про причини та ситуацію в країні – у матеріалі "Протести в Ірані. Як розвиваються події і чому це великий виклик для ісламу" .

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