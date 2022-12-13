Ми не хочемо повертатися у СРСР, - Санду про бажання РФ змінити уряд у Молдові

"Для Молдови російсько-українська війна - загроза свободі нашої країни, нашої демократії та нашому європейському шляху. Я багато разів чула заяви з Москви про те, що вони хочуть відродити Радянський Союз. Це безпосередньо стосується і нас. Ми не хочемо повертатися у СРСР. Тому що ми хочемо жити у вільному суспільстві, демократичній країні", - сказала Санду.

Вона зазначила, що Росія намагається домогтися приходу проросійського уряду до влади у Молдові.

"Очевидно, що Москва хоче, щоб у Кишиневі був проросійський уряд. Це не секрет. Є спроби дестабілізувати ситуацію через оплачені акції протесту, використовуючи ситуацію в енергетиці та дуже високі ціни на газ та електроенергію, скорочуючи обсяги постачання за контрактом, який ми уклали з "Газпромом". Це одностороннє рішення "Газпрому", яке не має жодних юридичних підстав. Всі ці елементи прагнуть підірвати проєвропейський уряд у Кишиневі", - додала вона.

Санду також торкнулася і теми придністровського конфлікту, запевнивши, що Кишинів має намір вирішувати це питання лише мирним шляхом. Вона вважає, що після перемоги України у війні з Росією у Молдови з'являться всі передумови для вирішення конфлікту.

"Можливість вирішення конфлікту з'явиться, коли Україна здобуде перемогу у війні. І так, ми працюємо над деталями такого рішення", - сказала Санду.