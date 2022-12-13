Мы не хотим возвращаться в СССР, - Санду о желании РФ сменить правительство в Молдове

Президент Майя Санду заявила, что Молдова не хочет возвращаться в СССР, о возрождении которого часто говорят в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Майи Санду румынскому изданию rfi.ro.
"Для Молдовы российско-украинская война - угроза свободе нашей страны, нашей демократии и нашему европейскому пути. Я много раз слышала заявления из Москвы о том, что они хотят возродить Советский Союз. Это напрямую касается и нас. Мы не хотим возвращаться в СССР. Потому что мы хотим жить в свободном обществе, в демократической стране", - сказала Санду.
Она отметила, что Россия пытается добиться прихода пророссийского правительства к власти в Молдове.
"Очевидно, что Москва хочет, чтобы в Кишиневе было пророссийское правительство. Это не секрет. Есть попытки дестабилизировать ситуацию из-за оплаченных акций протеста, используя ситуацию в энергетике и очень высокие цены на газ и электроэнергию, сокращая объемы поставок по контракту, который мы заключили с "Газпромом". Это одностороннее решение "Газпрома", не имеющее никаких юридических оснований. Все эти элементы стремятся взорвать проевропейское правительство в Кишиневе", - добавила она.
Санду также затронула и тему приднестровского конфликта, заверив, что Кишинев намерен решать этот вопрос только мирным путем. Она считает, что после победы Украины в войне с Россией у Молдовы появятся все предпосылки для разрешения конфликта.
"Возможность разрешения конфликта появится, когда Украина одержит победу в войне. И да, мы работаем над деталями такого решения", - сказала Санду.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Майя Санду заявила, что воюя с Россией, Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдову.
Также мы писали, что НАТО и другие партнеры Молдовы усилят оборонную помощь для нее через попытки России дестабилизировать ситуацию в стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.