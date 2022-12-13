Мы не хотим возвращаться в СССР, - Санду о желании РФ сменить правительство в Молдове

"Для Молдовы российско-украинская война - угроза свободе нашей страны, нашей демократии и нашему европейскому пути. Я много раз слышала заявления из Москвы о том, что они хотят возродить Советский Союз. Это напрямую касается и нас. Мы не хотим возвращаться в СССР. Потому что мы хотим жить в свободном обществе, в демократической стране", - сказала Санду.

Она отметила, что Россия пытается добиться прихода пророссийского правительства к власти в Молдове.

"Очевидно, что Москва хочет, чтобы в Кишиневе было пророссийское правительство. Это не секрет. Есть попытки дестабилизировать ситуацию из-за оплаченных акций протеста, используя ситуацию в энергетике и очень высокие цены на газ и электроэнергию, сокращая объемы поставок по контракту, который мы заключили с "Газпромом". Это одностороннее решение "Газпрома", не имеющее никаких юридических оснований. Все эти элементы стремятся взорвать проевропейское правительство в Кишиневе", - добавила она.

Санду также затронула и тему приднестровского конфликта, заверив, что Кишинев намерен решать этот вопрос только мирным путем. Она считает, что после победы Украины в войне с Россией у Молдовы появятся все предпосылки для разрешения конфликта.

"Возможность разрешения конфликта появится, когда Украина одержит победу в войне. И да, мы работаем над деталями такого решения", - сказала Санду.