"Ми хочемо безпеки": десятки тисяч сербів мітингують через випадки масової стрілянини

Протестувальники вимагали відставки вищих урядовців, зокрема міністра внутрішніх справ і голови розвідувального управління Сербії, також закриття газет і телевізійних станцій, які, на їх думку, пропагують насильство.

"Ми тут, тому що ми не можемо більше чекати. Ми надто довго чекали, ми надто довго мовчали, ми надто довго повертали голови. Ми хочемо безпечних шкіл, вулиць, сіл і міст для всіх дітей", - зазначила шкільна вчителька Марина Відоєвич.

Під час стрілянини 3 та 4 травня загинули 17 людей, у тому числі 8 дітей у початковій школі. Після цього біля всіх шкіл Белграда були розміщені працівники поліції. Уряд планує найняти більше офіцерів для роботи в школах.

Президент Сербії Александар Вучич засудив протести і звинуватив опозицію в тому, що вона використовує національну трагедію для просування власних інтересів.