"Мы хотим безопасности": десятки тысяч сербов митингуют из-за случаев массовой стрельбы

Протестующие требовали отставки высших чиновников, в частности, министра внутренних дел и главы разведывательного управления Сербии, также закрытия газет и телевизионных станций, которые, по их мнению, пропагандируют насилие.

"Мы здесь, потому что мы не можем больше ждать. Мы слишком долго ждали, мы слишком долго молчали, мы слишком долго поворачивали головы. Мы хотим безопасных школ, улиц, сел и городов для всех детей", - отметила школьная учительница Марина Видоевич.

В ходе стрельбы 3 и 4 мая погибли 17 человек, в том числе 8 детей в начальной школе. После этого у всех школ Белграда были размещены сотрудники полиции. Правительство намерено нанять больше офицеров для работы в школах.

Президент Сербии Александр Вучич осудил протесты и обвинил оппозицию в том, что она использует национальную трагедию для продвижения собственных интересов.