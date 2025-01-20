"Ми досягли епічної угоди". Трамп назвав своєю заслугою перемир'я в Газі

Він зазначив, що цього тижня США "досягли епічної угоди про припинення вогню, як першого кроку до тривалого миру на Близькому Сході" та що "ця угода могла статися лише в результаті нашої історичної перемоги у листопаді".

"Моя нова адміністрація досягла всього цього на Близькому Сході менш ніж за три місяці. Не будучи президентом, ми досягли більше... ніж вони (адміністрація Джо Байдена. - ред.) досягли за чотири роки президентства (Байдена. - ред.)", - сказав Трамп, відзначивши роботу свого нового посланника на Близькому Сході Стіва Віткоффа.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив CNN, що співпраця між командами Трампа і Байдена в переговорах щодо угоди була "майже безпрецедентною".

Це стало можливим завдяки рідкісному перетину інтересів запеклих суперників, та нових можливостей, які обидва політика побачили після перемоги Трампа.