Ями на дорогах: ТОП-5 порад, що збережуть машину та нерви водія

Ця тема стає актуальною щовесни, хоча теза про сходження снігу разом з асфальтом пішла в історію через глобальне потепління. Між тим, модні колеса і "драйверська" підвіска страждають на вибоїнах незалежно від клімату: які є прийоми водіння по нерівній дорозі?
Про те, як уберегти машину на розбитому асфальті, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і власний досвід автожурналістів РБК-Україна.
Пересічні сучасні автомобілі проектують для рівних шляхів. Принаймні, на провали в асфальті їхні колеса і підвіски точно не розраховані. Звісно, для українських водіїв це не новина, і вони намагаються ями об’їхати. Проте, це завдання часто ускладняється кількістю вибоїн і несподіваністю зустрічі з ними.
Адже одне діло, коли машина з острахом і не поспішаючи їде по старій недоглянутій дорозі, де водій готовий до будь-який сюрпризів, і інша справа, коли глибокі ями по весні з’являються на нещодавно відбудованій магістралі, якою всі звикли їздити на вищих передачах.
Не можна однозначно сказати, якої глибини вибоїни небезпечні для легкового автомобіля. Багато що залежить від діаметру коліс, висоти профіля шин, тиску в них, завантаження автомобіля і швидкості, з якою він їде. Тобто навіть одному конкретному авто в різних умовах можуть бути однаково небезпечні і 20-сантиметрове провалля, і 5-сантиметрова тріщина в асфальті. До речі, параметри вибоїни теж мають значення, загрозу різного ступеню становить не лише глибина, а і протяжність ями, і рельєф її країв.
При найгіршому розкладі на ямі можуть постраждати:
Коли вже ми підійшли до предметної розмови про дорогу з суттєвими вибоїнами, зазначимо, що рівень обережності тут залежить від вашого автомобіля. Є моделі, ходова частина яких краще переносить нерівності, є такі, що на кожній ямці озиваються струсом кузова. Але комфортність на вибоїнах не завжди напряму пов’язана з наслідками жорстких пробоїв підвіски. Тобто ми хочемо сказати, що іноді можна "розвалити" колесо і не помітити цього аж поки машину не потягне вбік.
Отже, якщо у вас не конкретний позашляховик, остерігатись треба будь-яких "смуг перешкод" на асфальті – принаймні, поки не збагатієте досвідом і не вивчите можливостей свого авто і порогу його чутливості до ям. А елементарні правила безпеки такі:
Дуже шкода, але трапляються періоди у часі і маршрути на місцевості, коли водієві доводиться забувати про безтурботний рух рівним асфальтом і перетворюватись мало не на раліста, змушеного постійно видивлятись на дорозі попереду ті чи інші перешкоди. На щастя, в другій половині весни шляховики успішно латають дірки, тож їздити у такому режимі більшості з нас доводиться недовго. Але поки це питання не закрите, будьте уважними, і головне – не поспішайте: чим нижче швидкість, тим більше шансів уберегти колеса і ходову від неприємностей.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як відрізнити кросовер від позашляховика.