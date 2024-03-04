Ямы на дорогах: ТОП-5 советов, которые сохранят машину и нервы водителя

Эта тема становится актуальной каждую весну, хотя тезис о сходе снега вместе с асфальтом ушел в историю из-за глобального потепления. Между тем, модные колеса и "драйверская" подвеска страдают от выбоин независимо от климата: какие есть приемы вождения по неровной дороге?
О том, как уберечь машину на разбитом асфальте, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и опыт автожурналистов РБК-Украина.
Типичные современные автомобили проектируют для ровных дорог. По крайней мере, на провалы в асфальте их колеса и подвески точно не рассчитаны. Конечно, для украинских водителей это не новость, и они пытаются объехать ямы. Однако, эта задача часто усложняется количеством выбоин и неожиданностью встречи с ними.
Ведь одно дело, когда машина с опаской и не спеша едет по старой неухоженной дороге, где водитель готов к любым сюрпризам, и другое дело, когда глубокие ямы по весне появляются на недавно отстроенной магистрали, которой все привыкли ездить на высших передачах.
Нельзя однозначно сказать, какой глубины выбоины опасны для легкового автомобиля. Многое зависит от диаметра колес, высоты профиля шин, давления в них, загрузки автомобиля и скорости, с которой он едет. То есть даже одному конкретному авто в разных условиях могут быть одинаково опасны и 20-сантиметровый провал, и 5-сантиметровая трещина в асфальте. Кстати, параметры колдобины тоже имеют значение, угрозу разной степени составляет не только глубина, но и протяженность ямы, и рельеф ее краев.
При наихудшем раскладе на яме могут пострадать:
Коли мы подошли к предметному разговору о дороге с существенными выбоинами, отметим, что уровень осторожности здесь зависит от вашего автомобиля. Есть модели, ходовая часть которых лучше переносит неровности, есть такие, что на каждой ямке отзываются сотрясением кузова. Но комфортность на выбоинах не всегда напрямую связана с последствиями жестких пробоев подвески. То есть мы хотим сказать, что иногда можно "развалить" колесо и не заметить этого пока машину не потянет в сторону.
Итак, если у вас не конкретный внедорожник, остерегаться надо любых "полос препятствий" на асфальте – по крайней мере, пока не обогатитесь опытом и не изучите возможности своего авто и порог его чувствительности к ямам. А элементарные правила безопасности таковы:
Очень жаль, но случаются периоды во времени и маршруты на местности, когда водителю приходится забывать о беззаботном движении ровным асфальтом и превращаться чуть ли не в раллиста, вынужденного постоянно высматривать на дороге впереди те или иные препятствия. К счастью, во второй половине весны дорожники успешно латают дыры, так что ездить в таком режиме большинству из нас приходится недолго. Но пока этот вопрос не закрыт, будьте внимательны, и главное – не спешите: чем ниже скорость, тем больше шансов уберечь колеса и ходовую от неприятностей.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.