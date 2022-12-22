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Ми донесли Байдену, що хочемо отримати більше батарей Patriot, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Україна продовжуватиме роботу над посиленням безпеки власного повітряного простору. В цьому питанні одну з головних ролей можуть відіграти системи ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з Джо Байденом.

Український лідер розповів, а що ж буде після Patriot.

"Після Patriot ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли б отримати Patriot", - сказав Зеленський.

До слова, глава США не вважає передачу Україні ЗРК Patriot ескалацією війни.

Нагадаємо, 21 грудня США офіційно оголосили про передачу Україні систем ППО Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги.

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Володимир ЗеленськийДжозеф БайденВійна Росії проти України