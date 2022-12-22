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Мы донесли Байдену, что хотим получить больше батарей Patriot, - Зеленский

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Четверг 22 декабря 2022 00:35
Мы донесли Байдену, что хотим получить больше батарей Patriot, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украина будет продолжать работу по усилению безопасности собственного воздушного пространства. В этом вопросе одну из главных ролей могут сыграть системы ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом.

Украинский лидер рассказал, а что же будет после Patriot.

"После Patriot мы еще раз дадим сигнал президенту Байдену, что мы бы еще хотели получить Patriot", - сказал Зеленский.

К слову, глава США не считает передачу Украине ЗРК Patriot эскалацией войны.

Напомним, 21 декабря США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи.

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