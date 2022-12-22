Мы донесли Байдену, что хотим получить больше батарей Patriot, - Зеленский

Украина будет продолжать работу по усилению безопасности собственного воздушного пространства. В этом вопросе одну из главных ролей могут сыграть системы ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом.

Украинский лидер рассказал, а что же будет после Patriot. "После Patriot мы еще раз дадим сигнал президенту Байдену, что мы бы еще хотели получить Patriot", - сказал Зеленский. К слову, глава США не считает передачу Украине ЗРК Patriot эскалацией войны.