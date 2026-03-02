"Ми були здивовані": Трамп розкрив несподіваний момент про війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп розповів, що для нього стало сюрпризом у боротьбі з Іраном. Це пов'язано з тим, як Тегеран відреагував на атаки.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер CNN, про це Трамп заявив в інтерв’ю журналісту Джейку Тепперу.
Трамп заявив, що найбільше його здивували удари Ірану по країнах Перської затоки - Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об’єднаним Арабським Еміратам.
"Ми були здивовані. "Ми сказали їм: "Ми з цим впораємося", а тепер вони хочуть воювати. І вони агресивно воюють", - заявив Трамп.
Президент США додав, що ці країни мали б бути мало залучені до бойових дій, але тепер вони нібито "самі наполягають".
За словами Трампа, він добре знає керівників країн регіону. "Вони жорсткі та розумні", - передає журналіст слова президента США.
Він також заявив, що атаки Ірану по цивільних об’єктах викликали різку реакцію в регіоні.
"Іранці "стріляли в готель, вони стріляли в багатоквартирний будинок. Це їх просто розлютило. Вони люблять нас, але вони спостерігали", - цитує CNN слова Трампа.
28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну координовану операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран пообіцяв діяти "без пощади" і почав масовані ракетні та дронові удари. Під вогнем опинилися Ізраїль, бази США в регіоні та країни Перської затоки, де розміщені американські сили.
Унаслідок бойових дій є загиблі серед військових та цивільного населення. Повідомляється також про втрати бойової техніки з різних сторін.
На тлі загострення іноземці масово залишають Іран через Азербайджан, авіакомпанії скасовують рейси на Близький Схід, а ООН і світові лідери закликають сторони до деескалації.
Водночас президент США погрожує Ірану ще масштабнішою атакою. "Ми ще не починали", - говорить він.