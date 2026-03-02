"Ми були здивовані": Трамп розкрив несподіваний момент про війну з Іраном

Трамп заявив, що найбільше його здивували удари Ірану по країнах Перської затоки - Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об’єднаним Арабським Еміратам.

"Ми були здивовані. "Ми сказали їм: "Ми з цим впораємося", а тепер вони хочуть воювати. І вони агресивно воюють", - заявив Трамп.

Президент США додав, що ці країни мали б бути мало залучені до бойових дій, але тепер вони нібито "самі наполягають".

Що він сказав про арабських лідерів

За словами Трампа, він добре знає керівників країн регіону. "Вони жорсткі та розумні", - передає журналіст слова президента США.

Він також заявив, що атаки Ірану по цивільних об’єктах викликали різку реакцію в регіоні.

"Іранці "стріляли в готель, вони стріляли в багатоквартирний будинок. Це їх просто розлютило. Вони люблять нас, але вони спостерігали", - цитує CNN слова Трампа.

Близький Схід у вогні: що відомо

28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну координовану операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран пообіцяв діяти "без пощади" і почав масовані ракетні та дронові удари. Під вогнем опинилися Ізраїль, бази США в регіоні та країни Перської затоки, де розміщені американські сили.

Унаслідок бойових дій є загиблі серед військових та цивільного населення. Повідомляється також про втрати бойової техніки з різних сторін.