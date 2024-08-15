UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ми були на околиці Суджі вже у перший день: військовий ЗСУ розповів про початок наступу

Автор: Вадим Ребрина

Українські бійці "з невеликим опором" перетнули кордон з РФ у Курській області вночі 6 серпня. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь одного з учасників вторгнення британському BBC.

Військовий, який у матеріалі називається Томашем, каже, що його підрозділ безпілотників витратив два дні, прокладаючи шлях для вторгнення через кордон.

Він отримав наказ прибути у визначене місце в Сумській області, але не знав, яким буде завдання.

За словами Томаша, українські захисники заздалегідь придушили засоби зв’язку та спостереження противника, щоб звільнити шлях.

"Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі в кількох напрямках. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа", — розповів військовий.

Він також поділився враженнями від контактів з місцевим населенням. "Російські мирні жителі, з якими ми стикаємося, не чинять опору. Ми їх не чіпаємо, але вони або ставляться до нас різко, негативно, або взагалі не ставляться", - зазначив боєць. "Також нас обманюють щодо позицій російських військ", – додав він.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 13 серпня Україна взяла під контроль 74 населені пункти Курської області.

Вчора, 14 серпня, він повідомив, що Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у Суджі.

Загалом, за словами Сирського, Україна контролює близько 1000 кв км прикордонного російського регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська областьВійна Росії проти України