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Мы были на окраине Суджи уже в первый день: военный ВСУ рассказал о начале наступления

Автор: Вадим Ребрина

Украинские бойцы "с небольшим сопротивлением" пересекли границу с РФ в Курской области ночью 6 августа. Почти сразу же они вышли на западную окраину города Суджа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ одного из участников вторжения британскому BBC.

Военный, который в материале называется Томашем, говорит, что его подразделение беспилотников потратило два дня, прокладывая путь для вторжения через границу.

Он получил приказ прибыть в определенное место в Сумской области, но не знал, какой будет задача.

По словам Томаша, украинские защитники заранее подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы освободить путь.

"Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью по нескольким направлениям. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа", — рассказал военный.

Он также  поделился впечатлениями от контактов с местным населением. "Русские мирные жители, с которыми мы сталкиваемся, не сопротивляются. Мы их не трогаем, но они либо относятся к нам резко, отрицательно, либо вообще не относятся", - отметил боец. "Также нас обманывают касательно позиций российских войск", – добавил он.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на 13 августа Украина взяла под контроль 74 населенных пункта Курской области.

Вчера, 14 августа, он сообщил, что Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в Судже.

В целом, по словам Сырского, Украина контролирует около 1000 кв. км пограничного российского региона.

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