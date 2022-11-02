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Ми будемо безжальні. Кулеба розповів про наслідки для Ірану у разі допомоги Росії

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна попередила Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Відтепер вибір залишається безпосередньо за Тегераном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час брифінгу.

Відповідаючи на питання щодо інформації про те, що Іран планує надати Росії ще більше ракет класу "земля-земля" та ударних дронів на початку листопада, Кулеба заявив, що українська сторона проінформувала Тегеран про серйозні наслідки у разі ухвалення відповідного рішення.

"Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною. Я казав і повторю, коли йдеться про участь будь-якої країни у російській агресії й вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь", - заявив Кулеба.

Голова МЗС відзначив, що для Ірану більш мудрим рішенням було б згортання військового співробітництва з Росією.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США планують використати всі доступні інструменти, щоб перешкоджати постачанню Ірану зброї Росії.

Тим часом згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

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