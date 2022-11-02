Мы будем безжалостны. Кулеба рассказал о последствиях для Ирана в случае помощи России

Украина предупредила Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России. Теперь выбор остается непосредственно за Тегераном.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время брифинга.
Отвечая на вопрос по поводу информации о том, что Иран планирует предоставить России еще больше ракет класса "земля-земля" и ударных дронов в начале ноября, Кулеба заявил, что украинская сторона проинформировала Тегеран о серьезных последствиях в случае принятия соответствующего решения.
"Мы были максимально предметны, теперь шаг за иранской стороной. Я говорил и повторю, когда речь идет об участии любой страны в российской агрессии и убийстве наших граждан, мы будем абсолютно безжалостны в ответных своих действиях", - заявил Кулеба.
Глава МИД отметил, что для Ирана более мудрым решением было бы сворачивание военного сотрудничества с Россией.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США планируют использовать все доступные инструменты, чтобы препятствовать поставке Ирана оружия России.
Между тем, согласно данным CNN, Иран готовится отправить РФ около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты, и больше ударных дронов.
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