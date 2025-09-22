"Ми не боїмося хулігана": Талібан відповів Трампу щодо Баграму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Він підкреслив, що Афганістан "повністю незалежний".

"Афганістаном керує власний народ, і він не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодних хуліганів чи агресорів", - заявив Фітрат.

Що передувало

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що його країна намагається повернути контроль над авіабазою в Баграмі, що в Афганістані - американські війська вийшли звідти 2021 року.

За словами Дональда Трампа, авіабаза Баграм знаходиться "за годину їзди" від китайського виробництва ядерної зброї.

За BBC, не зовсім зрозуміло, що саме мав на увазі Трамп. Адже розслідування BBC Verify у липні показало, що ядерний полігон розташований приблизно за 2000 км (1243 милі) на північному заході Китаю.

Раніше, у березні, Трамп вже заявляв про намір залишити авіабазу Баграм під контролем США, проте "не через Афганістан, а через Китай".