У світі зменшується популяція диких тварин. Чому вчені б'ють на сполох

Як повідомляється, найрізкіше середнє зниження чисельності диких тварин фіксують у Латинській Америці та Карибському регіоні - на 95%. На другому місці Африка (76%) та Азіатсько-Тихоокеанський регіон (60%), у Європі та Північній Америці - менше падіння на 35% та 39%, відповідно, з 1970 року.

Вчені попереджають, що скорочення популяції може прискоритися в майбутньому, оскільки прискорюється глобальне потепління і це може мати катастрофічні наслідки для природи та людства.

"Ми небезпечно близькі до переломних моментів для втрати природи та зміни клімату. Але ми знаємо, що природа може відновитися, маючи можливість, і що ми все ще маємо шанс діяти", - зазначив генеральний директор Лондонського зоологічного товариства Метью Гулд.

Міжнародний союз охорони природи, який оцінив здоров’я понад 160 000 видів рослин і тварин, виявив, що майже третина перебуває під загрозою зникнення. З них 41% земноводних, 26% ссавців і 34% хвойних дерев знаходяться під загрозою зникнення.