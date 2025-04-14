"Ми б’ємо точно": артилеристи показали відео уражень позицій РФ на Запорізькому напрямку

Українські військові продовжують тримати лінію фронту. Цього разу ворожі позиції було знищено на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.
Під час боїв на Запорізькому напрямку воїнами 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола було знищено:
"Ми не пробачимо... Ми не забудемо... Ми б’ємо точно - і будемо бити, доки останній окупант не піде з нашої землі", - підписано відео.
"Мста-Б" - це радянська/російська 152-мм гаубиця буксируваного типу, розроблена у 1980-х роках. Її головне призначення - ураження живої сили, артилерії, бронетехніки та укріплень противника. Система має ефективну дальність стрільби до 24 км звичайними снарядами, і до 29 км - активно-реактивними.
"Мста-Б" має високу точність вогню, хоча поступається сучасним самохідним системам за мобільністю. Обслуговується розрахунком із 8-10 осіб і транспортується зазвичай військовими вантажівками або тягачами.
Росія активно використовує "Мсту-Б" у війні проти України, зокрема для обстрілів позицій ЗСУ та мирних населених пунктів. Через відносну дешевизну у виробництві та велику кількість на складах, ця гаубиця залишається популярною серед російських підрозділів, попри втрати від контрбатарейної боротьби та авіації.
Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, два засоби ППО, 119 дронів оперативно-тактичного рівня, 179 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.
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