Ще понад 1300 загарбників і 2 засоби ППО: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

За добу українські захисники ліквідували ще 1310 російських окупантів, а також знищили чималу кількість ворожої військової техніки, зокрема й дві системи протиповітряної оборони.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook .

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 933 980 (+1310) осіб ліквідовано;

танків - 10 622 (+19) од.;

бойових броньованих машин - 22 130 (+42) од.;

артилерійських систем - 26 222 (+59) од.;

РСЗВ - 1 362 од.;

засоби ППО - 1 130 (+2) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 544 (+119) од.;

крилатих ракет - 3 145 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 44 129 (+179) од.;

спеціальної техніки - 3801 (+2) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 квітня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України розповіли, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак була на Покровському напрямку.

В оприлюдненому 14 квітня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що українські захисники нещодавно просунулися поблизу Торецька. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Часового Яру Донецької області, Борової та Тихого Харківської області.