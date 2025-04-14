"Мы бьем точно": артиллеристы показали видео поражений позиций РФ на Запорожском направлении

Во время боев на Запорожском направлении воинами 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола было уничтожено:

один минометный расчет оккупантов;

три единицы автомобильной техники;

две пушки "Мста-Б".

"Мы не простим... Мы не забудем... Мы бьем точно - и будем бить, пока последний оккупант не уйдет с нашей земли", - подписано видео.

Что известно о "Мста-Б"

"Мста-Б" - это советская/российская 152-мм гаубица буксируемого типа, разработанная в 1980-х годах. Ее главное назначение - поражение живой силы, артиллерии, бронетехники и укреплений противника. Система имеет эффективную дальность стрельбы до 24 км обычными снарядами, и до 29 км - активно-реактивными.

"Мста-Б" имеет высокую точность огня, хотя уступает современным самоходным системам по мобильности. Обслуживается расчетом из 8-10 человек и транспортируется обычно военными грузовиками или тягачами.

Россия активно использует "Мсту-Б" в войне против Украины, в частности для обстрелов позиций ВСУ и мирных населенных пунктов. Из-за относительной дешевизны в производстве и большого количества на складах, эта гаубица остается популярной среди российских подразделений, несмотря на потери от контрбатарейной борьбы и авиации.