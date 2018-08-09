МХП прокомментировал результаты исследования FAIRR Initiative

В МХП заявили, что в СМИ распространили недостоверные факты о результатах исследования FAIRR Initiative

Агроиндустриальный холдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прокомментировал недостоверные факты относительно результатов исследования FAIRR Initiative в материалах ряда СМИ. Соответствующий комментарий размещен на сайте МХП.

Как отмечается, 6 августа в украинском информпространстве появился материал, в котором были поданы недостоверные факты о результатах исследования FAIRR Initiative и некорректно освещена деятельность МХП.

В МХП отмечают, что материал с некорректными выводами без официальной информации со стороны холдинга был распространен в СМИ.

"FAIRR Initiative - частная организация, которая была основана Фондом Джереми Коллера в 2015 году и является объединенной сетью инвесторов. Цели и методы исследований, как и перечень компаний и критерии их отбора не являются прозрачными и определяются FAIRR самостоятельно, без подтверждения со стороны авторитетных экспертных научных или исследовательских организаций, а сами исследования используют только информацию из средств массовой информации и других открытых источников массовой информации, которые обычно освещают собственное редакционное мнение, не подтверждая его экспертными заключениями официальных учреждений", - говорится в сообщении.

Кроме того, в холдинге отметили, что FAIRR не обращалась к МХП за дополнительной подтвержденной экспертными заключениями информацией по вопросам, которые исследуются в ее рейтинге, и не просила предоставить никаких сертификатов и заключений регулирующих и контролирующих органов.

"Субъективное мнение частного учреждения FAIRR Initiative, поданое как результаты исследования, является исключительно субъективным частным мнением организации, но не может быть признано как результаты официальной экспертизы по вопросам экологии, социального обеспечения и управления", - отметили в МХП.

Как отмечают в МХП, ряд отечественных СМИ без дополнительного анализа вышеизложенных фактов, не имея обоснованного подтверждения относительно выводов FAIRR Initiative, распространил их как значимое исследование.