МХП прокоментував результати дослідження FAIRR Initiative

У МХП заявили, що у ЗМІ поширили недостовірні факти щодо результатів дослідження FAIRR Initiative

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) прокоментував недостовірні факти щодо результатів дослідження FAIRR Initiative в матеріалах низки ЗМІ. Відповідний коментар розміщено на сайті МХП.

Як зазначається, 6 серпня в українському інформпросторі з’явився матеріал, в якому були подані недостовірні факти щодо результатів дослідження FAIRR Initiative та некоректно висвітлена діяльністі МХП.

У МХП наголошують, що матеріал з некоректними висновками без офіційної інформації з боку холдингу було поширено у ЗМІ.

"FAIRR Initiative - приватна установа, яка була заснована Фондом Джеремі Коллера в 2015 році та є об’єднаною мережею інвесторів. Цілі та методи досліджень, як і перелік компаній та критерії їх відбору не є прозорими і визначаються FAIRR самостійно, без підтвердження з боку авторитетних експертних наукових або дослідницьких організацій, а самі дослідження використовують лише інформацію із засобів масової інформації та інших відкритих джерел масової інформації, які зазвичай висвітлюють власну редакційну думку, не підтверджуючи її експертними висновками офіційних установ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у холдингу зазначили, що FAIRR не зверталася до МХП за додатковою підтвердженою експертними висновками інформацією щодо питань, які досліджуються в її рейтингу, і не просила надати жодних сертифікатів та висновків регулюючих та контролюючих органів.

"Суб’єктивна думка приватної установи FAIRR Initiative, подана як результати дослідження, є виключно суб’єктивною приватною думкою організації, але не може бути признана як результати офіційної експертизи щодо питань екології, соціального забезпечення та управління", - наголосили у МХП.

Як зазначають у МХП, низка вітчизняних ЗМІ без додаткового аналізу вищевикладених фактів, не маючи обґрунтованого підтвердження щодо висновків FAIRR Initiative, розповсюдила їх як значуще дослідження.