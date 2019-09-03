МХП готовит первые поставки мяса птицы на рынок Японии

Агроиндустриальный холдинг МХП начал согласование детальных товарных позиций и особенностей их фасовки с будущими импортерами его продукции на японский рынок. Об этом сообщил заместитель главы правления МХП по коммерции Сергей Иванов, передает РБК-Украина.

Как отметили в МХП, эта возможность появилась после согласования ветеринарных сертификатов между компетентными органами Украины и Японии.

"Сейчас мы активно изучаем все требования будущих партнеров-импортеров на японский рынок, чтобы учесть их, прежде чем осуществить первые поставки. Японский рынок специфичен и требователен - здесь культура потребления мяса птицы существенно отличается от европейской или ближневосточной. В Японии больше всего ценится так называемое красное мясо птицы - продукты из ножки (мясо нефилейной группы). МХП заинтересован работать на японском рынке, поскольку он очень перспективный в плане маржинальности и объемов потребления на душу населения. Япония - один из крупнейших импортеров мяса птицы в мире", - отметил Иванов.

В прошлом году объемы импорта мяса птицы на японский рынок составили примерно 570 тысяч тонн. Как отметил Иванов, требовательность японского рынка заключается в культуре потребления и отношении к поставке товаров на их внутренний рынок.

"В течение ближайших 3-4 месяцев МХП будет отрабатывать с японскими партнерами на производстве несколько продуктов, которые могут заинтересовать японских потребителей. В этом году отправим минимальную тестовую партию - 1-2 контейнера, чтобы подтвердить соответствие требованиям в отношении качества и фасовки мяса. В дальнейшем планируем постепенно наращивать экспорт. За 8-10 месяцев МХП увеличит объемы поставок мяса птицы в Японию до 500 тонн в месяц, постепенно наращивая их до тысячи тонн ежемесячно. Ключевая ставка в стратегии завоевания японского рынка - подтверждение нашими партнерами гарантированно высокого качества и экологичности продуктов МХП, которые признаны на рынках около 80 стран мира", - рассказал Иванов.