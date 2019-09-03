МХП готує перші поставки м'яса птиці на ринок Японії

Агроіндустріальний холдинг МХП розпочав узгодження детальних товарних позицій та особливостей їхнього фасування з майбутніми імпортерами його продукції на японський ринок. Про це повідомив заступник голови правління МХП з комерції Сергій Іванов, передає РБК-Україна.

Як зазначили в МХП, ця можливість з'явилася після узгодження ветеринарних сертифікатів між компетентними органами України та Японії.

"Зараз ми активно вивчаємо всі вимоги майбутніх партнерів-імпортерів на японський ринок, щоб урахувати їх, перш ніж здійснити перші поставки. Японський ринок специфічний і вимогливий - тут культура споживання м'яса птиці суттєво відрізняється від європейської або близькосхідної. В Японії найбільше цінується так зване червоне м'ясо птиці - продукти з ніжки (м'ясо нефілейної групи). МХП зацікавлений працювати на японському ринку, оскільки він дуже перспективний щодо маржинальності й обсягів споживання на душу населення. Японія - один із найбільших імпортерів м'яса птиці у світі", - зазначив Іванов.

Минулого року обсяги імпорту м'яса птиці на японський ринок становили приблизно 570 тисяч тон. Як зазначив Іванов, вимогливість японського ринку полягає в культурі споживання та ставленні до постачання товарів на їхній внутрішній ринок.

"Протягом найближчих 3-4 місяців МХП відпрацьовуватиме з японськими партнерами на виробництві кілька продуктів, що можуть зацікавити японських споживачів. Цього року відправимо мінімальну тестову партію - 1-2 контейнери, щоб підтвердити відповідність вимогам щодо якості та фасування м'яса. Надалі плануємо поступово нарощувати експорт. За 8–10 місяців МХП збільшить обсяги поставок м'яса птиці в Японію до 500 тонн на місяць, поступово нарощуючи їх до тисячі тон щомісяця. Ключова ставка в стратегії завоювання японського ринку - підтвердження нашими партнерами гарантовано високої якості й екологічності продуктів МХП, які визнані на ринках близько 80 країн світу", - розповів Іванов.