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Интервью

Межпарламентская ассамблея "Украина-Грузия-Молдова" будет создана 8 июня

НовостиПолитика    04.06.2018 - 11:32
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий отметил, что Украина, Грузия и Молдова совместно проходят путь вступления в ЕС

В пятницу, 8 июня 2018 года, в Киеве будет объявлено о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова". Об этом во время открытия согласительного совета парламента заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Также хочу сообщить, что на этой неделе в пятницу-субботу в Киеве состоится крупная международная конференция, на которой будет провозглашено создание Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова". Я считаю, что для Украины это очень важный шаг. Межпарламентская ассамблея "Украина-Польша Литва" продемонстрировала свою эффективность в работе", - заявил Парубий.

По его словам, Украина, Грузия и Молдова совместно проходят путь к вступлению в Европейский союз.

"Наши три страны имеют оккупированные территории РФ, и наше объединение продемонстрирует всему миру глобальность угрозы со стороны РФ. Также наши три страны совместно проходят путь Восточного партнерства к вступлению в ЕС", - подчеркнул глава парламента.

Парубий также добавил, что в конференции примут участие представители парламентов других стран. В частности, Польши, Литвы, Латвии и других стран Балтии.

Напомним, в апреле спикер ВР сообщал, что первое заседание межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова" пройдет 8-9 июня в Киеве.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Грузия, Молдова, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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