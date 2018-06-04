Межпарламентская ассамблея "Украина-Грузия-Молдова" будет создана 8 июня

Парубий отметил, что Украина, Грузия и Молдова совместно проходят путь вступления в ЕС

В пятницу, 8 июня 2018 года, в Киеве будет объявлено о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова". Об этом во время открытия согласительного совета парламента заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Также хочу сообщить, что на этой неделе в пятницу-субботу в Киеве состоится крупная международная конференция, на которой будет провозглашено создание Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова". Я считаю, что для Украины это очень важный шаг. Межпарламентская ассамблея "Украина-Польша Литва" продемонстрировала свою эффективность в работе", - заявил Парубий.

По его словам, Украина, Грузия и Молдова совместно проходят путь к вступлению в Европейский союз.

"Наши три страны имеют оккупированные территории РФ, и наше объединение продемонстрирует всему миру глобальность угрозы со стороны РФ. Также наши три страны совместно проходят путь Восточного партнерства к вступлению в ЕС", - подчеркнул глава парламента.

Парубий также добавил, что в конференции примут участие представители парламентов других стран. В частности, Польши, Литвы, Латвии и других стран Балтии.

Напомним, в апреле спикер ВР сообщал, что первое заседание межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова" пройдет 8-9 июня в Киеве.