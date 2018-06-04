Міжпарламентська асамблея "Україна-Грузія-Молдова" буде створена 8 червня

Парубій зазначив, що Україна, Грузія та Молдова спільно проходять шлях вступу до ЄС

У п'ятницю, 8 червня 2018 року, у Києві буде оголошено про створення Міжпарламентської асамблеї "Україна-Грузія-Молдова". Про це під час відкриття погоджувальної ради парламенту заявив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Також хочу повідомити, що цього тижня у п’ятницю-суботу у Києві відбудеться велика міжнародна конференція, на якій буде проголошено створення Міжпарламентської асамблеї "Україна-Грузія-Молдова". Я вважаю, що для України це дуже важливий крок. Міжпарламентська асамблея "Україна-Польша Литва" продемонструвала свою ефективність у роботі", - заявив Парубій.

За його словами, Україна, Грузія та Молдова спільно проходять шлях до вступу до Європейського союзу.

"Наші три країни мають окуповані території РФ, і наше об'єднання продемонструє всьому світу глобальність загрози з боку РФ. Також наші три країни спільно проходять шлях Східного партнерства до вступу в ЄС", - підкреслив голова парламенту.

Парубій також додав, що у конференції братимуть участь представники парламентів інших країн. Зокрема, Польщі, Литви, Латвії та інших країн Балтії.

Нагадаємо, у квітні спікер ВР повідомляв, що перше засідання міжпарламентської асамблеї "Україна-Грузія-Молдова" пройде 8-9 червня у Києві.