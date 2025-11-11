На межі виснаження: військовий омбудсмен заявила про суїциди серед співробітників ТЦК

Робота під постійним тиском

Військова омбудсменка Ольга звернула увагу на критичну ситуацію серед працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Через високе навантаження, нестачу кадрів і постійний тиск на них трапляються випадки самогубств.

"Вони часто по пів року не мають вихідних, укомплектованість ТЦК нижча 40%, а серед співробітників уже траплялися випадки суїцидів. Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників думаю, вам відомо", - зазначила Решетилова.

Також вона додала, що "було б чудово, якби незадоволені роботою ТЦК мобілізувалися і показали, як треба працювати".

Відповідальність військовозобов’язаних

Омбудсмен наголосила, що на четвертий рік мобілізації шок і небажання виконувати обов’язки неприпустимі.

"Якщо ви не оновили облікові дані, не обрали підрозділ і не підготували цивільні справи - ви не тільки правопорушник і безвідповідальний громадянин. Ви - людина, якій плювати на своїх рідних", - зазначила вона.

Витрата ресурсів через невиконання обов’язків

Невиконання обов’язків військовозобов’язаними змушує ТЦК витрачати обмежені ресурси на вирішення проблем окремих громадян.

"Купа людей має включитися і витратити час для його звільнення. Це колосальна витрата ресурсів держави там, де їх і так катастрофічно не вистачає", - пояснила Решетилова, наводячи приклад мобілізації батька чотирьох дітей, який з 2022 року жодного разу не з’являвся до ТЦК.

Зв’язок з рідними і демотивація новобранців

Омбудсмен підкреслила важливість підтримки новобранців та надання їм можливості зв’язку з родичами.

"В одному навчальному центрі комбат повернув телефони всім військовослужбовцям роти, і кількість СЗЧ у цій роті знизилась до нуля", - розповіла Решетилова.

Вона додала, що через власні звернення забезпечує новобранцям право на кілька дзвінків рідним, що допомагає підтримати психологічний стан військових.