На межі виснаження: військовий омбудсмен заявила про суїциди серед співробітників ТЦК

Серед працівників територіальних центрів комплектування фіксують випадки самогубств. Люди, які роками працюють без відпусток і під постійним тиском суспільства, опинилися на межі виснаження.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення військової омбудсменки Ольга Решетилової у Facebook.
Військова омбудсменка Ольга звернула увагу на критичну ситуацію серед працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Через високе навантаження, нестачу кадрів і постійний тиск на них трапляються випадки самогубств.
"Вони часто по пів року не мають вихідних, укомплектованість ТЦК нижча 40%, а серед співробітників уже траплялися випадки суїцидів. Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників думаю, вам відомо", - зазначила Решетилова.
Також вона додала, що "було б чудово, якби незадоволені роботою ТЦК мобілізувалися і показали, як треба працювати".
Омбудсмен наголосила, що на четвертий рік мобілізації шок і небажання виконувати обов’язки неприпустимі.
"Якщо ви не оновили облікові дані, не обрали підрозділ і не підготували цивільні справи - ви не тільки правопорушник і безвідповідальний громадянин. Ви - людина, якій плювати на своїх рідних", - зазначила вона.
Невиконання обов’язків військовозобов’язаними змушує ТЦК витрачати обмежені ресурси на вирішення проблем окремих громадян.
"Купа людей має включитися і витратити час для його звільнення. Це колосальна витрата ресурсів держави там, де їх і так катастрофічно не вистачає", - пояснила Решетилова, наводячи приклад мобілізації батька чотирьох дітей, який з 2022 року жодного разу не з’являвся до ТЦК.
Омбудсмен підкреслила важливість підтримки новобранців та надання їм можливості зв’язку з родичами.
"В одному навчальному центрі комбат повернув телефони всім військовослужбовцям роти, і кількість СЗЧ у цій роті знизилась до нуля", - розповіла Решетилова.
Вона додала, що через власні звернення забезпечує новобранцям право на кілька дзвінків рідним, що допомагає підтримати психологічний стан військових.
