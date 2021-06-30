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Международный туризм не восстановится до 2023, - доклад ООН

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Среда 30 июня 2021 18:19
Международный туризм не восстановится до 2023, - доклад ООН Фото: международный туризм будет восстанавливаться несколько лет (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Катастрофическое влияние пандемии коронавируса на международный туризм может привести к тому, что мировая экономика в 2020 и 2021 годах потеряет более 4 трлн долларов. И в этой ситуации не стоит ожидать, что он восстановится до 2023 года.

Об этом говорится в докладе, составленном со Всемирной туристской организацией ООН.

В докладе говорится о том, что в 2020 году международный туризм и связанные с ним сферы уже понесли убытки в размере 2,4 трлн долларов. А в этом году могут быть сопоставимые потери.

Также сообщается, что в прошлом году число иностранных туристов в мире сократилось примерно на 1 млрд человек или на 73%. А показатели I квартала 2021 года указывают на падение этого показателя до 88%.

Ожидается, что сначала туристический сектор начнет восстанавливаться в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее, по мнению экспертов, даже в них полного восстановления иностранного туризма не следует ожидать ранее 2023 года.

Самые большие потери в сфере туризма несут развивающиеся страны - наиболее пострадавшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия.

Согласно прогнозам, во втором полугодии 2021 ожидается оживление международного туризма.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма, но попасть в страну можно будет только при наличии иммунитета к COVID.

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